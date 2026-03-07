5日に結婚することを発表したももいろクローバーZの佐々木彩夏（29）が6日深夜、パーソナリティーを務めるニッポン放送「佐々木彩夏のオールナイトニッポンX（クロス）」でファンに結婚を生報告した。放送を行った東京・有楽町の同局スタジオには報道陣を招き入れて、放送に臨んでいた。自らの言葉で伝えた冒頭の約7分間は両手を膝の上に置き、マイクに向き合いながら語りかけるようにしていた。女性グループとして初めて国立