「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップチェコ代表−台湾代表」（７日、東京ドーム）台湾のチアガールがパフォーマンスを披露した。今大会も注目を集めているのが、台湾代表を応援するチアチーム「ＣＴＡｍａｚｅ」１２人のメンバー。台湾・中信のチアリーダーでインスタグラムのフォロワー数１０１万人のチュンチュン、同じく日本でも人気のリン・シャン。客室乗務員試験に合格した経験を持ち、「ＣＰ