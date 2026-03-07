武田砂鉄『そんな気がする』（筑摩書房）が2026年3月11日に発売される。 【写真】武田砂鉄『そんな気がする』書影 本書は武田砂鉄が執筆する「日経MJ」の連載「そもそもそれって」から123本を厳選したエッセイ集の第2弾。前作『べつに怒ってない』は2026年1月に文庫化後はやくも3刷となり、累計発行部数は2.5万部を突破。「だからなに？」「くすっと笑える」「待ち時間に読むくらいがいい」と反響が続々と届いているという。