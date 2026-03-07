3月7日、ナイスアリーナで「りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON」B1第24節GAME1が開催され、アルティーリ千葉が秋田ノーザンハピネッツと対戦した。 第1クォーターを29－21とリードして終えたA千葉だったが、第2クォーターは秋田の中山拓哉やヤニー・ウェッツェル、栗原翼らに得点を許して失速。50－57と逆転されてハーフタイ