先月（2月）オープン1周年を迎えたあなぶきアリーナ香川で中四国最大級の屋内音楽イベント「HelloArena（ハローアリーナ）」が始まりました。 【写真を見る】「Hello Arena（ハローアリーナ）」1万2000人が集まる中四国最大級の屋内音楽フェス開催23組の人気アーティストが集結【香川】 去年に続いて開かれた「Hello Arena」。きょう（7日）とあす（8日）の2日間で香川県の内外から