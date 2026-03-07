ダービーでのゴールは、流れを変えてくれるか。セルティックで批判を浴びてきた旗手怜央だが、前節は久しぶりに先発フル出場している。今季は精彩を欠いたパフォーマンスを酷評され、モチベーションの低下も指摘されていた旗手。約２か月にわたってベンチスタートが基本となり、２月のキルマーノック戦のように、スタメンに名を連ねてもハーフタイムで交代を命じられた試合もあった。だが、３月１日のオールドファームでは、