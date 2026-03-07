明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第5節が7日に行われ、アビスパ福岡と名古屋グランパスが対戦した。3連敗でWEST最下位に沈む福岡と、開幕節以来の勝ち点「3」を目指す名古屋が対戦した一戦は、13分に“時の人”のゴールで名古屋が先制する。タレントでガールズメタルバンド『PARADOXX』のドラマーでもあるSHONOとの結婚を5日に発表した山岸祐也が、自ら祝砲を放った。2020年夏〜2023年に福岡でもプレーした山岸は