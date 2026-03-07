［J２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンド第５節］仙台 １（4PK2）１ 湘南／３月７日／ユアテックスタジアム仙台ベガルタの調子が良いね。開幕３連勝を飾り、４節・八戸戦はPK戦勝ち。４連勝で迎えた５節・湘南戦は前半に先制して、後半に追いつかれて、１−１で突入したPK戦は４−２。これで５連勝。勝負強いね。湘南戦の前半は自分たちのペースで、後半はやや劣勢だった。アンカーの両脇で起点を作られる場面があって、そ