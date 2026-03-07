【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ハンブレッダーズの楽曲「恋の段落」のMVが完成。3月7日21時にYouTubeで公開される。 ■ドラマシーンとバンドの演奏シーンで構成 「恋の段落」は、ムツムロ アキラ（Vo、Gu）が大切な人の結婚式のために書き下ろしたウェディングソング。 今回制作されたMVは、カメラマンとしても数々の名作を手掛ける濱田英明が監督と撮影を担当しており、ドラマシーンとバン