野球の世界一決定戦「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」は7日、1次ラウンド・プールCの日本代表「侍ジャパン」が韓国代表と対戦する。前日に満塁本塁打を放った大谷翔平投手が引き続き「1番DH」でラインナップに名を連ねた。先発マウンドにはエンゼルスの菊池雄星投手が上がる。 ■坂本誠志郎がマスク 侍ジャパンは、前日に続き大谷が「1番DH」でスタメン入り。「2番右翼」近藤健介外野手、