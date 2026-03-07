春闘での労働者の賃上げ実現を目指して７日、連合山口が決起集会を開きました。山口市で開かれた決起集会には労働組合の代表者などおよそ170人が参加しました。（連合山口 中元直樹会長）「大手企業だけではなくすべての労働者の賃金が上がっていくのが当たり前の社会（を実現したい）」「ことしの春闘のカギはまさに中小企業の底上げにある」連合山口では ことしの春闘で3％以上のベースアップを含めた5％以上の賃上げを目