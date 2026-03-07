JR指宿枕崎線の西頴娃駅で駅のにぎわいづくりのために6日夜、立ち飲みイベントが行われました。この立ち飲みイベントはJR九州と県、それに指宿市、南九州市、枕崎市などで組織される指宿枕崎線の将来のあり方を検討している会議が 西頴娃駅のにぎわいづくり実証事業の一環として実施しました。6日夜は立ち飲みスポットとなった西頴娃駅で焼酎や焼き鳥などが販売されました。さらに、もつ煮込みの振る舞いや鉄道模型の運転会も