北海道苫小牧市美沢の道央自動車道で、2026年3月7日午前8時ごろ、普通貨物自動車が横転する単独事故がありました。警察によりますと、普通貨物自動車が何らかの理由で標識に衝突し横転、緑地帯にぶつかって停止したということです。この事故で、車に同乗していた札幌市に住む植田公さん（52）が意識のない状態で病院に搬送され、その後、死亡が確認されました。運転していた男性にけがはありません。現場は、片側2車線の直線道路で