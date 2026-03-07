7日、種子島の南種子町で手作りのロケットを打ち上げてその完成度を競う大会が開かれました。種子島の南種子町で開かれているのは、「種子島ロケットコンテスト大会」です。ロケットや人工衛星を自分たちで開発することで物づくりの面白さを知ってもらい、宇宙開発に向けた人材を育成しようと、JAXAなどが開いたものです。22回目の開催となった今回は、2つの部門に計約480人が参加しました。参加者たちは苦労しながら開発