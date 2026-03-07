空飛ぶクルマに乗っているかのような体験ができる施設が大阪港に完成しました。大阪港に完成したのは、イマーシブシアター「そらクルーズ」です。空飛ぶクルマの運航を目指す日本航空などが開設し、大阪・関西万博で約１３万人が体験した施設をリニューアルしました。施設の中に入ると、上空から大阪の街を見下ろすリアルな映像が広がり、約１５分間、音や揺れを感じながら、まるで空飛ぶクルマに乗っているかのような体験