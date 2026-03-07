この記事をまとめると ■2026年の全日本ラリー選手権第1戦「RALLY三河湾」が開幕 ■ナンバーなしの改造車両を対象にした最高峰の「JN-1」が注目された ■GRヤリスRally2にスイッチした新井大輝選手が優勝 前年チャンピオンが早くも実力を見せつけた 2026年の全日本ラリー選手権が早くも開幕。2月27日〜3月1日、愛知県蒲郡市を拠点に第1戦「RALLY三河湾」が開催され、各クラスで激しいポジション争いが展開されていた。 なかで