台湾メディアのi商周はこのほど、タイ政府が国全体を対象とする「減糖作戦」に着手した話題を紹介した。タイは「アジアで糖分が入った飲料が最も多く飲まれる国の一つ」と言われる。そのタイで政府が国民全体の甘さの基準を調整することによる「減糖作戦」に乗り出した。2月11日から、大手飲料企業9社がタイ保健省と協力し、飲料の糖分についての新基準を導入し、「普通の甘さ」と表示される飲料の場合、糖分含有量を従来の50％に