野球日本代表「侍ジャパン」の牧（ＤｅＮＡ）が７日に取材に応じ、この日対戦する韓国の印象について、「強打のチーム。どの打順でも本塁打が出ている印象がある。すごい強敵かなと思います」と警戒した。「昨日はああいう形で勝てましたけど、今日は今日でしっかり集中して、まずは先制点、相手に点を与えないようにやっていければ」と意気込んだ。