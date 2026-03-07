お笑いタレントのヒコロヒー（３６）が７日、都内で行われた「渋谷女子インターナショナルスクール卒業式」に出席した。同校は英会話と動画制作の教育に力を入れ、グローバルインフルエンサーを育成する通信サポート校だ。ヒコロヒーは記念すべき第一回の卒業式にサプライズ登場。卒業生の新たな門出を祝福した。卒業式には、学校側から制服の着用を依頼されたという。ヒコロヒーは「３６歳なのでできるかあ！と。誰が喜ぶね