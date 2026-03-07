サッカー元日本代表で解説者・タレントの前園真聖氏（５２）が番組収録中に右足を負傷していたことが７日、分かった。テレビ東京が公式サイトで発表した。同社は「２０２６年２月２８日（土）、テレビ東京の『旅バラ・バスＶＳ鉄道乗り継ぎ対決旅』のロケにおいて、出演者の前園真聖さんが負傷する事故が発生いたしました」と報告した。事故は番組内で挑戦するゲームの危険性等を前園氏側が指摘した際に発生した。「番組