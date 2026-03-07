韓国代表が宿敵撃破へ闘志を燃やした。ＷＢＣ韓国代表キム・ヘソン内野手（２７＝金慧成）が７日の日本戦（東京ドーム）を前に会見に出席。侍ジャパンの大谷翔平投手（３１）とはドジャースのチームメートとしても知られるが、「常に（試合に）勝ちたいと思って臨んでいますし、大谷は優れた選手ですが相手チームの１人として臨みます」と真っ向勝負で挑む構えだ。また前日６日の台湾戦で大谷が放ったグランドスラムについて