フィギュアスケート男子で五輪２連覇を達成したプロスケーター・羽生結弦（３１）が座長を務める「羽生結弦ｎｏｔｔｅｓｔｅｌｌａｔａ」が７日に宮城・セキスイハイムスーパーアリーナで開幕したが、会場外でも盛り上がりを見せている。ＪＲ仙台駅のニューデイズの一部店舗では、羽生がディズニーの人気キャラクター「くまのプーさん」好きで知られていることから「くまのプーさん」のラベルが貼られた飲料水が販売された