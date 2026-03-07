柔道では異例となる全日本の男女合同練習会が７日、都内で行われ、２０２４年パリ五輪混合団体＆男子９０キロ級銀メダルの村尾三四郎（２５＝ＪＥＳエレベーター）ら男女計１９人が参加した。日本は、混合団体が初採用となった２０２１年東京五輪で銀メダル。２４年パリ大会決勝のフランス戦では?疑惑のルーレット?もあり、３―４で逆転負け。２８年ロサンゼルス五輪で悲願の金メダルを目指す中、今年１０月にアゼルバイジャン