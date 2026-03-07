【モデルプレス＝2026/03/07】Snow Manが、6日放送のテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』（よる9時〜）に出演。佐久間大介、ラウールのアドリブに注目が集まっている。【写真】強運発揮で高額の食事代支払いしたスノメンバー◆佐久間大介、オープニング映像に合わせたアドリブ披露この日は「STARS」「オドロウゼ！」の2曲を披露したSnow Man。オープニングで「STARS」を歌った後にSnow Manが映された際に佐久間は、