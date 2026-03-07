【モデルプレス＝2026/03/07】テレ東で放送中の「DAN! DAN! EBiDAN!」（毎週木曜深夜1時〜ほか）番組初となる公開収録イベント「DAN! DAN! EBiDAN! presents ダンエビ祭 〜新年会2026〜」が、1月27日に豊洲PITにて開催された。約2000人のファンが詰めかけ、熱気に包まれた会場。ここでは、2月27日・3月6日の2週にわたり放送された同イベントの様子を、未放送部分を含めレポートする。【写真】イケメンEBiDANメンバーのスペシャル画