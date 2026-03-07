野球雑誌「野球太郎」編集部が7日、公式X（旧ツイッター）アカウントを更新。14年前に出した米ドジャース・大谷翔平の記事の内容について、訂正と謝罪をした。 【写真】特別公開された2014年当時の大谷を紹介する誌面 公式アカウントでは「野球太郎創刊号（2012年）にて大谷翔平選手について『10年に1人』と記しましたが、彼は人類史上唯一無二の選手でした。謹んでお詫び申し上げます」と投稿。当時の誌面の画