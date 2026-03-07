第61回島津全日本室内テニス選手権大会男子ダブルス優勝大塚（左）・井戸垣（右）組©MANO,Hiromasa/京都府テニス協会 第61回島津全日本室内テニス選手権大会の男子ダブルス決勝が京都市の島津アリーナ京都で行われ、総社市出身の井戸垣一志選手（23）のペアが優勝しました。 第４シードの井戸垣一志・大塚健太郎（ともに伊予銀行）組は、第１シードの住澤大輔(イカイ)・河内 一真 (橋本総業ホ