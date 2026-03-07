去年8月の豪雨で被災し休業していた福岡県宗像市のプールが復旧し、７日、告知を兼ねたイベントが開かれました。宗像ユリックスの「ゆ～ゆ～プール」には、１日限定で約3千匹のニジマスが放流され、3歳から15歳の子どもたちが釣りに挑戦しました。■参加した男の子「さかな、かわいい」「ゆ～ゆ～プール」は去年8月、九州北部を襲った豪雨の影響で設備の一部が故障し、夏休みの途中から