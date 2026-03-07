◆オープン戦日本ハム５―３ロッテ（７日・エスコン）日本ハムの新庄剛志監督（５４）が１回完全投球で“エスコンデビュー”を飾ったドラフト１位ルーキー・大川慈英投手（２２）＝明大＝を高評価した。最速１５１キロを計時し、１回１奪三振無失点に抑えた右腕へ「もっともっとやれますね、彼は。もっともっとキレ、球速じゃなくて、キレのあるボールをもっともっと投げられると思うので、その辺は期待したい。早くエスコ