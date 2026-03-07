◆オープン戦阪神１―０ソフトバンク（７日・甲子園）阪神の新外国人ダウリ・モレッタ投手（２９）＝前パイレーツ＝が、甲子園初登板で衝撃の“爆笑デビュー”だ。１―０の８回に４番手でマウンドへ。２死二塁からオスーナを３球三振に斬った後、グラブをたたきながらドヤ顔で相手側の三塁ベンチへ歩き始めた。異変を察知した三塁手の佐野が方向転換を促し、藤川監督もベンチを飛び出して「こっち！」と両手を挙げて招くジェス