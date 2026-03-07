ＪＲＡは３月７日、２０２４年の宝塚記念・Ｇ１を制したブローザホーン（牡７歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父エピファネイア）の競走馬登録を同日付で抹消したと発表した。今後は馬事公苑で乗馬となる予定。通算成績は２６戦７勝、総獲得賞金は５億２４８万３０００円。他の主な勝ち鞍は２０２４年日経新春杯・Ｇ２。同馬は昨年５月の天皇賞・春（８着）後に、右前肢の繋じん帯炎のため休養に入っていた。阪神大賞典・Ｇ２（３月