◆オープン戦日本ハム―ロッテ（７日・エスコン）日本ハムの新庄剛志監督がＷＢＣを戦う井端ジャパンに粋な気遣いを見せた。ロッテに勝利した試合後、囲み取材に応じ、「ＷＢＣの間はあんまりコメントしたくないんですよ。邪魔したくないので」と、侍を思いやった。それでもルーキーが躍動した試合を振り返り、「新人の子たちは、元気はつらつオロナミンＣ（笑）。ほんとに見ていて気持ちよかったね。今日はいいもの見させて