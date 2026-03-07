情報技術（IT）が社会全体に急速に広がる今、日本で深刻なのが、それを扱う技術者の不足です。そうした中、地方に住む女性たちがデジタルの技術を学び、地元に住み続けながら活躍する動きが各地に広がっています。1メートルほどの雪が積もる秋田県湯沢市に2月、IT技術者の女性たちが働く事務所がオープンしました。土田悠子さんは、以前、小売店などでパート勤務をしていましたが、去年、湯沢市が募った育成プログラムに参加し、今