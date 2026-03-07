◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンドプールC 日本-韓国（7日、東京ドーム）WBC2戦目となる韓国戦を前に、侍ジャパンの井端弘和監督が試合前会見に臨みました。先発が予定されている菊池雄星投手については「持ち味の投球をしてもらえればいいかなと思います。ストレート、変化球、いろいろなボールをしっかり投げ分けて、いい流れを持ってきてもらえれば」と期待を寄せました。6日の台湾戦で先制のグランドスラムを放つ