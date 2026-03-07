川口オートのG1「開設74周年記念グランプリ」は、7日が4日目。準決10Rで地元実力者の永井大介（49＝川口）が、混戦の道中をさばき切って快勝。地元の大舞台で優出に成功した。「道中は（高橋）義弘くんに早く（先行する福村を）抜いてほしかったけど、かわしてくれて良かった。後ろから（佐藤）励くんがツンツンしてきていたからね」とニッコリ。エンジンに関しては「レース足が良さそう」と不満はなさそうな様子だった。前