かつて世界３大ロビイストと呼ばれた朴東宣（パク・トンソン）氏と長年にわたって行動をともにしてきた加藤むつみ氏（株式会社ジョージタウンコンサルティング代表取締役社長）。ロンドン留学中にバッキンガム宮殿で運命的な出会いを果たすと、やがて世界を飛び回ってVIPと会い、歴史の転換点を目の当たりにすることになる。 内外タイムスのインタビュー第2回。激動の20世紀、世界はまだまだ広く、活気に満ちていた。