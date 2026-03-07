◇春季教育リーグ阪神7―0ソフトバンク（2026年3月7日SGL尼崎）阪神は7日、春季教育リーグでソフトバンクを7―0で下した。ルーキーの岡城（筑波大）、谷端（日本大）の1、2番コンビが初回から躍動。3番に入った前川も3打点と気を吐いた。投手陣は先発・西勇から零封リレーで試合を締めた。以下は平田2軍監督との一問一答。――打線が機能した「やっぱり岡城が塁に出て、谷端がつなぐ1・2番コンビ。フレッシュな1・