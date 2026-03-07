「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ侍ジャパン−韓国代表」（７日、東京ドーム）試合前練習後、ベンチには初戦と同様にダルビッシュ有投手のユニホームが飾られた。練習後、大勢と高橋宏がホーム用の背番号１１のユニホームをベンチに運び込んだ。そしてハンガーにかけ、きれいに整えると高橋宏が「完璧じゃ！」と宣言。その後、報道陣の取材に応じ「宮崎の最終日にダルビッシュさんが東京ラウンドに