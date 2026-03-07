東京・世田谷区の砧公園で7日朝に高さ10メートル以上の桜の木が倒れ、70代の女性が下敷きになりけがをしました。午前8時20分ごろ、世田谷区の砧公園のサイクリングコース付近で高さ10メートル以上の桜の木が倒れ、70代の女性が下敷きになりました。駆けつけた救急隊員が木をチェーンソーで切断し、女性を助け出したということです。女性は搬送時に意識はあり、軽傷とみられています。公園事務所によりますと、何らかの原因で桜の木