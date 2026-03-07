6日にはプレミアリーグ第29節でクリスタル・パレスに1-3で敗れ、現在16位まで順位を落としているトッテナム。まさかの降格もあり得る事態となってきたが、今のチームをまとめられるリーダーはいるだろうか。トッテナム専門サイト『Hotspur HQ』が嘆くのは、昨年に退団した韓国代表FWソン・フンミンの存在だ。トッテナムで通算454試合をこなし、173ゴール101アシストを記録したソン・フンミンは攻撃の中心であると同時にチームリー