3月7日、明治安田J1百年構想リーグEAST第5節のFC東京対横浜F・マリノスの試合がMUFGスタジアム（国立競技場）で行われた。開始34秒で試合が動く。センターサークルを超えたあたりの右サイドで佐藤恵允がボールを受けると、ゴール前へ走る長倉へ絶妙なスルーパス。長倉はGKとの一対一を左足で冷静に沈めてFC東京がいきなり先制ゴールをマークした。12分FC東京に再びチャンス。ショルツからのパスをライン間で受けた佐藤恵允がターン