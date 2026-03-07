2024年に現役を引退したアンドレス・イニエスタ氏だが、モロッコ代表のフットボールディレクターに就任する話は破談に終わったようだ。スペイン『MARCA』が伝えた。下部組織から育ったバルセロナでプロキャリアをスタートさせ、数多くのタイトルをクラブにもたらしたイニエスタ。2018年夏からはヴィッセル神戸でのプレイを機に来日し、卓越したボールコントロールと高いパス精度を日本の地でも発揮した。そんなイニエスタ氏はモロ