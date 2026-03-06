声優・矢野妃菜喜さんのファースト写真集『あいまい』（イマジカインフォス）が本人の誕生日である本日3月5日（木）に発売。限定表紙・特典付きの電子版も同日より配信開始された。 【写真】矢野妃菜喜『あいまい』法人別特典の採用カットを見る 幼少期から芸能活動を始め、過去にはアイドルグループ「私立恵比寿中学」のメンバーとしても活動、アイドル・女優・アーティストなど幅広くキャリアを積