「黄色の矢印」は“路面電車”専用日本には宇都宮や富山、広島などをはじめとして、路面電車が市民の足として親しまれている都市が数多くあります。なかでも、2023年8月26日に開業した「芳賀・宇都宮LRT（ライトライン）」は、国内で75年ぶりとなる全線新設の路面電車として大きな注目を集めました。 【馴染みない？】これが路面電車「専用」の信号機です（画像）開業から時間が経過し、LRTはすっかり日常の風景となりましたが