北海道仁木町の国道で高齢の女性が軽乗用車にはねられる事故があり、搬送先の病院で死亡が確認されました。(2026年3月7日)午前6時ごろ、仁木町大江3丁目の国道5号で横断歩道のない道路を渡っていた90代の女性が軽乗用車にはねられました。女性は心肺停止の状態で病院に搬送されその後、死亡が確認されました。警察は、過失運転致傷の疑いで車を運転していた江別市の藤田真司容疑者を現行犯逮捕しました。藤田容疑者は、「女性と衝