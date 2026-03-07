アイヌ民族の暮らしをより深く知ってもらおうとアイヌ文化などが体験できるイベントが札幌で開かれています。赤れんが庁舎で開かれているのはアイヌ文化の普及や多文化共生社会の実現を目的にアイヌ民族の暮らしなどを紹介するイベントです。会場では、アイヌの保存食「干し魚」の試食やアイヌの子どもたちが遊びを通じて狩猟の技術などを習得した子ども用の弓矢を体験することができます。このイベントはあす(2026年3月8日)も開か