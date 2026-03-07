7日朝、鹿児島市の国道3号で車4台が絡む事故があり派遣社員の女(36)が酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されました。現行犯逮捕されたのは鹿児島市伊敷の派遣社員川口桃果容疑者(36)です。警察によりますと川口容疑者は7日の午前7時半ごろ鹿児島市草牟田の国道3号で酒気を帯びた状態で軽乗用車を運転した疑いがもたれています。川口容疑者は伊敷方面へ走行していた際、右折待ちをしていた普通乗用車のサイドミラーと接