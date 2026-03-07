◆オープン戦オリックス８―０巨人（７日・京セラドーム）巨人はオリックスに敗れてオープン戦の連勝が３でストップした。来日初先発の新外国人ブライアン・マタ投手は３回７安打４失点。２番手の則本昂大投手は３回５安打４失点だった。阿部監督は試合後、マタについては「ゲーム終わってから話したんだけど、思った以上に日本のバッターのコンタクトがうまいとかね。そういうのが知られただけも収穫だったんじゃないです