大谷の本塁打はもちろん、山本の好投にも沸いたようだ(C)Getty Images世界王者ドジャースの両雄が、もう一つの頂点を争う戦いで見事なパフォーマンスを披露した。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で大会連覇に挑んでいる日本代表は、3月6日の台湾代表との初戦に13-0で大勝。大谷翔平が満塁ホームランを含む3安打5打点と打棒を奮い、先発の山本由伸も2回2/3を投げ無失点。投打の軸である大谷と山本が、重要な大会初戦