◆第４４回中山牝馬Ｓ・Ｇ３（３月７日、中山競馬場・芝１８００メートル、稍重）好メンバーがそろった牝馬限定重賞は１６頭で争われ、５番人気のボンドガール（５歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ダイワメジャー）は１０着に終わった。２４年秋華賞など重賞２着７回のシルバーコレクター。昨秋は９、１１、１１着と不振にあえいだが、前走・小倉牝馬Ｓで上がり最速３３秒４で勝ち馬に頭差迫る２着と復調。引退予定を撤回して臨んだ